Киевское метро закрылось с 23:00 17 марта до 3 апреля предположительно. В условиях транспортного карантина наземные маршрутки, в которые будут пускать не больше 20 человек в масках, заменит на время подземку.

Список маршрутов "Киевпастранса", которые будут дублировать ветки метро.

Красная ветка метро (Святошинско-Броварская линия) от станции "Академгородок" до станции "Лесная":

автобусы №№ 2, 24, 46, 62, 114, 115, 118;

троллейбусы №№ 5, 7, 43, 50;

трамваи №№ 1, 3, 14, 15, 18;

маршрутное такси № 228.

Зеленая ветка метро (Сырецко-Печерская линия) от станции "Красный Хутор" до станции "Сырец" будут курсировать:

автобусы №№ 51, 63, 45, 91;

троллейбусы №№ 5, 7, 16, 19, 19Д, 43, 23, 19, 27А, 30, 30к;

трамваи №№ 14, 15, 18;

маршрутные такси №№ 220, 516, 155, 166, 500.

Синяя ветка метро (Куреневско-Красноармейская линия) от станции "Героев Днепра" до станции "Теремки" будут ездить:

автобусы №№ 19, 51, 62, 73, 72, 119;

троллейбусы №№ 11,12, 42Д, 43, 45;

трамваи №№ 11, 12, 16, 17, 19;

маршрутные такси № 155, 166, 500.

Как сообщала "Страна", мэрия Днепра решила закрыть метро в разгар рабочего дня.

В Украине уже 14 случаев коронавируса и две смерти. Четыре человека были инфицированы внутри страны.