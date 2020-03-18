В Италии, в разгар пандемии коронавируса, украинка продавала медицинские маски прямо на улице. Увидев полицейских она пустилась в бега, однако избежать правосудия ей не удалось.

Об этом информирует издание Milano Today.

Так, инцидент при участии 53-летней гражданки Украины произошел в воскресенье, 15 марта, в итальянском городе Милан. В местную полицию поступило сообщение о том, что женщина уже не первый день продает медицинские маски у одного из супермаркетов.

Когда миланские правоохранители прибыли на место инцидента, то заметили женщину, которая пыталась убежать, спрятав свой товар под одеждой. Однако скрыться от полицейских украинке не удалось. 53-летняя "предпринимательница" сама призналась стражам порядка в том, что продавала маски на улице.

Впоследствии женщина была оштрафована за отсутствие разрешения на торговлю в общественных местах и обвинена в нарушении декрета выданного правительством Италии, согласно которому людям необходимо оставаться дома для борьбы с распространением коронавируса.

Напомним, что в италийских городах, где из-за коронавируса Covid-19 люди вынуждены сидеть дома, люди запустили музыкальный флешмоб "Звук" и поют песни на своих балконах.

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