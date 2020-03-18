Сегодня в Киеве начался траспортный карантин - накануне вечером закрылось метро, а в троллейбусы и маршрутки пускают только в масках и по 10-20 человек.

Это сразу вызвало пассажирский коллапс: тысячи людей по всему Киеву и в пригородах ловят попутки, чтобы добраться на работу. Которую никто не отменял.

На эпидемическом фронте ситуация все тревожнее: вчера выявили семь новых случаев коронавируса и подтвердили вторую смерть. Эпицентр вспышки в Украине - Черновицкая область, где уже десять заболевших.

"Страна" следит за событиями в режиме онлайн. Материал обновляется.

9:36 В троллейбусах появились контролеры. В отличие от маршрутных такси, у них есть время общаться с пассажирами и контролировать ситуацию внутри салона. Все контролеры в масках, сообщает корреспондент "Страны".

9:30 "Киев. Ситуация с общественным транспортом. Все забито. Люди не могут доехать на работу. До 50% авдытории - пенсы", - пишет паблик "ДТП Киев".

9:20 "Жесткость карантина компенсируется необязательностью его исполнения и дуростью исполнителей", - комментирует ситуацию блогер Андрей Шокотко.

9:18 В большинстве случаев ограничительные правила по количеству пассажиров не соблюдаются. Частные маршрутные такси наполняют салон до полной загрузки сидячих мест.

К примеру, в одной на маршруте 304 на весь салон только 6 человек надели маски. Весьма плотно забит трамвай номер 14, который курсирует через Подол. На один вагон корреспондент "Страны" насчитал 6 масок.

Водители полупустых троллейбусов - единственные, кто соблюдают или стараются соблюдать правила карантина. Внутри до 20 пассажиров. Но почти все без масок.

9:15 А вот как на самом деле работает "тотальный карантин" и запрет на езду в транспорте без масок.

9:12 Предприниматель Алексей Давиденко опубликовал фото моста Метро, застрявшего в гигантской пробке.

"Сегодня. 9.00 утра. В Киеве объявлен всеобщих карантин.

Из моего окна открывается огромная пробка на мост Метро в направлении Правого Берега.

Загадочные люди.

Когда вы через неделю будете спрашивать у власти откуда у нас десятки тысяч заболевших, просто вспомните это фото и то что вы без надобности, вопреки рекомендациям врачей и властей поперлись все вместе по делам в город", - возмущается он.

9:00 Таможня успокаивает, что товары в магазинах будут - 90% продуктов Украина не импортирует, а производит сама.

8:54 В 11:30 будет заседание правительства по эпидемии в Украине.

8:47 Как пишут в соцсетях, междугородние поезда начали отменять еще за день до официальной остановки движения - 18 марта.

"Вчера мои знакомые не смогли уехать на поезде домой в Сумскую область. Они собирались быть в Киеве ещё несколько дней, но узнав про карантинную остановку поездов с 18-го числа, поменяли билеты на 17-е. Приехали вечером на вокзал, а поезда отменили уже вчера, за сутки до начала ж/д-карантина. Тысячи пассажиров в панике бегали и искали, на чём им добраться домой. Маршрутчики и таксисты заработали", - пишет Павел Себастьянович.

8:45 Напоминаем список маршруток, которые заменят остановившееся метро.

8:41 Журналист Влад Антонов опубликовал характерное фото из киевских автобусов сегодня.

8:39 "Время обогащения для таксистов и маршруточников", - пишет политолог Сергей Гайдай в Facebook.

8:35 Полный список ограничений, который вступил в силу сегодня.

8:33 Ситуация на всех столичных мостах. Как видно - пробки огромные, хотя в это время они обычно еще терпимые. То есть никто дома не сидит, все работают. И в этом главная проблема нововведений правительства и президента - они закрыли транспорт, но не обеспечили людям реальной возможности находиться дома.

8:32 На мосту "Метро" в Киеве большая пробка.

8:27 В Киеве остановилось метро и ввели новые правила по транспорту.

Журналисты "Страны" сообщают с улиц города.

1. Огромные пробки на въезде в город (пригородный транспорт не функционирует).

2. Много людей пытается на остановках поймать попутки, чтоб ехать в Киев, но мало кто останавливается.

3. Перед мостом Метро и на мосту огромная пробка.

4. На остановках общественного транспорта людей больше обычного. В маршрутки и автобусы запускают намного больше людей, чем положено по утверждённым нормам (до десяти пассажиров в маршрутках и до двадцати - в трамваях, автобусах и троллейбусах). Почти никто эту норму не соблюдает.

5. Очень много людей (явно больше половины, по нашим наблюдениям) заходят в общественный транспорт без масок.