Тела умерших от коронавируса Covid-19 не способны распространять инфекцию и являются безопасными для захоронения.

Об этом во вторник, 17 марта, на брифинге в Женеве заявил официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер, передает UNN.

По его словам, работникам похоронных служб не стоит бояться заразиться от тел умерших от коронавируса. Так, патоген, который вызывает эту болезнь, "распространяется воздушно-капельным путем , а не так, как, например, в случае с Эбола".

"Тело само по себе не вызывает заражения (в случае с коронавирусной инфекцией Covid-19 - Ред.)", - отметил Линдмайер.

Напомним, что недавно был опубликован полный список стран, которые Всемирная организация здравоохранения полностью или регионально не рекомендует посещать из-за распространения коронавируса.

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