"Грачи" и пробки. Что происходит на улицах Киева в первый день транспортного карантина. Фото "Страны"
В Киеве, в связи с закрытием метрополитена на фоне карантина, с утра 18 марта случился транспортный коллапс. Общественного транспорта практически нет, но город стоит в пробках.
Об этом информирует корреспондент "Страны", который выехал из дому с солидным запасом времени. Но как видим даже это не помогает киевлянам.
Так, например перед мостом Метро и на самом мосту образовалась огромная пробка. Муниципальный транспорт практически прекратил движение. А на автобусных остановках столицы люди ловят попутки, однако водители останавливаются не часто.
Огромная пробка так же и на Парковой аллее в сторону центра Киева.
Telegram-канал "Страны" отслеживает ситуацию в режиме онлайн.
1. Огромные пробки на въезде в город (пригородный транспорт не функционирует).
2. Много людей пытается на остановках поймать попутки, чтоб ехать в Киев, но мало кто останавливается.
3. Перед мостом Метро и на мосту огромная пробка.
4. На остановках общественного транспорта людей больше обычного. В маршрутки и автобусы запускают намного больше людей, чем положено по утверждённым нормам (до десяти пассажиров в маршрутках и до двадцати - в трамваях, автобусах и троллейбусах). Почти никто эту норму не соблюдает.
5. Очень много людей (явно больше половины, по нашим наблюдениям) заходят в общественный транспорт без масок.
Напомним, что с сегодняшнего дня, 18 марта, в Украине вступают в силу ряд ограничений в связи с предупреждением коронавируса. "Страна" разбирала нововведения в режиме карантина.
Также мы писали, что киевский метрополитен остановил перевозки пассажиров с 23:00 17 марта ориентировочно до 3 апреля. В связи с этим коммунальное предприятие "Киевпастранс" назвало маршруты наземного пассажирского транспорта, дублирующие ветки метро.