В Киеве, в связи с закрытием метрополитена на фоне карантина, с утра 18 марта случился транспортный коллапс. Общественного транспорта практически нет, но город стоит в пробках.

Об этом информирует корреспондент "Страны", который выехал из дому с солидным запасом времени. Но как видим даже это не помогает киевлянам.

Так, например перед мостом Метро и на самом мосту образовалась огромная пробка. Муниципальный транспорт практически прекратил движение. А на автобусных остановках столицы люди ловят попутки, однако водители останавливаются не часто.

Огромная пробка так же и на Парковой аллее в сторону центра Киева.

Telegram-канал "Страны" отслеживает ситуацию в режиме онлайн.

1. Огромные пробки на въезде в город (пригородный транспорт не функционирует).

2. Много людей пытается на остановках поймать попутки, чтоб ехать в Киев, но мало кто останавливается.

3. Перед мостом Метро и на мосту огромная пробка.

4. На остановках общественного транспорта людей больше обычного. В маршрутки и автобусы запускают намного больше людей, чем положено по утверждённым нормам (до десяти пассажиров в маршрутках и до двадцати - в трамваях, автобусах и троллейбусах). Почти никто эту норму не соблюдает.

5. Очень много людей (явно больше половины, по нашим наблюдениям) заходят в общественный транспорт без масок.

Напомним, что с сегодняшнего дня, 18 марта, в Украине вступают в силу ряд ограничений в связи с предупреждением коронавируса. "Страна" разбирала нововведения в режиме карантина.

Также мы писали, что киевский метрополитен остановил перевозки пассажиров с 23:00 17 марта ориентировочно до 3 апреля. В связи с этим коммунальное предприятие "Киевпастранс" назвало маршруты наземного пассажирского транспорта, дублирующие ветки метро.