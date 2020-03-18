Наша землячка, знаменитая голливудская актриса Ольга Куриленко, которая призналась, что заражена коронавирусом, ответила на вопросы своих фанатов и пояснила почему она не в больнице.

Кинодива в Instagram рассказала, что ей отказали в госпитализации из-за того, что больницы Лондона перегружены.

"Спасибо всем за поддержку и за тёплые слова!!! Вот ответы на некоторые из ваших вопросов:

Почему я не в больнице?

Потому, что больницы переполнены и забирают только людей которые борются за жизнь. Мне сказали, что если станет хуже звонить опять в скорую.

Где мне сделали тест?

В больнице куда меня привезла скорая с температурой выше 39.

Как сделали тест? Берут мазок в горле.

Где я заразилась коронавирусом?

Невозможно знать, так как это может быть где угодно! Он на поверхностях. Я могла открыть дверь такси и поймать его с дверной ручки.

Неделю моя температура была 38-38,5. Сегодня она уменьшилась", - написала Куриленко.

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