Зараженная Ольга Куриленко объяснила фанатам, почему она не в больнице и как ее проверяли на коронавирус
Наша землячка, знаменитая голливудская актриса Ольга Куриленко, которая призналась, что заражена коронавирусом, ответила на вопросы своих фанатов и пояснила почему она не в больнице.
Кинодива в Instagram рассказала, что ей отказали в госпитализации из-за того, что больницы Лондона перегружены.
"Спасибо всем за поддержку и за тёплые слова!!! Вот ответы на некоторые из ваших вопросов:
Почему я не в больнице?
Потому, что больницы переполнены и забирают только людей которые борются за жизнь. Мне сказали, что если станет хуже звонить опять в скорую.
Где мне сделали тест?
В больнице куда меня привезла скорая с температурой выше 39.
Как сделали тест? Берут мазок в горле.
Где я заразилась коронавирусом?
Невозможно знать, так как это может быть где угодно! Он на поверхностях. Я могла открыть дверь такси и поймать его с дверной ручки.
Неделю моя температура была 38-38,5. Сегодня она уменьшилась", - написала Куриленко.
Ранее "Страна" сообщала, что Идрис Ильба заразился коронавирусом и ушел на добровольный карантин.