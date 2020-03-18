Совет Безопасности ООН прекратил свои публичные заседания на текущей неделе из-за коронавируса. Однако это не повлияет на взаимодействие и работу по всем текущим вопросам, как уверяют дипломаты.

"С учетом нынешней ситуации с Covid-19 и решениями ООН в этой связи, Совет Безопасности должен предпринять необходимые меры предосторожности для предотвращения распространения пандемии, и поэтому решил отложить заседания на этой неделе", - заявил глава Совбеза в марте, постпред Китая Чжан Цзюнь, как передает Интерфакс-Украина.

"Совет безопасности ООН по-прежнему продолжает выполнять свои обязанности, члены Совета тесно взаимодействуют и координируются по вопросам, стоящим на повестке, и будут предпринимать меры по необходимости. Члены Совета в настоящий момент консультируются по проектам резолюций, касающихся Сомали и Дарфура, и готовятся принять решения на следующей неделе", - уточнил Чжан Цзюнь.

Напомним, что с 16 марта и до 12 апреля сотрудники Секретариата ООН работают удаленно, если в их присутствии на рабочих местах нет острой необходимости.

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