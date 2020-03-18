Знаменитый одесский рынок "7 километр", кстати крупнейший в Восточной Европе, тоже закрывается на карантин из-за распространения коронавируса Covid-19.

О вынужденном прекращении работы администрация рынка сообщила в экстренном заявлении на своем сайте.

"В связи с обращением президента Украины и в соответствии с постановлением Кабинета Министров от 16 марта 2020 №215, администрация Промтоварного рынка "7 километр" вводит ограничения в работу рынка. Все службы, структурные подразделения и администрации торговых комплексов, осуществляющие работу с гражданами, в том числе бюро пропусков и договорной отдел прекращают прием посетителей. Исключение составят те службы, которые осуществляют оказание неотложной медицинской помощи и реагирование на чрезвычайные ситуации.

Соответствующий приказ по предприятию подписан 17 марта 2020 года директором ООО "Промтоварный рынок".

В связи с чрезвычайной ситуацией в стране, вызванной распространением Covid-19, администрация обращает внимание предпринимателей - субъектов хозяйственной деятельности, осуществляющих предпринимательскую деятельность на территории Промтоварного рынка, что Кабинетом министров введён карантин до 3 апреля 2020 года на всей территории Украины.

Введённый правительством страны карантин предусматривает запрет с 17 марта до 3 апреля 2020 года работу субъектов хозяйствования, которые осуществляют прием посетителей, в том числе:

- предприятий общественного питания (ресторанов, кафе и т.п.),

- торгово-развлекательных центров, других учреждений развлекательной деятельности,

- фитнес-центров и учреждений культуры,

- торгового и бытового обслуживания населения, кроме розничной торговли продуктами питания, топливом, средствами гигиены, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, средствами связи, банковской и страховой деятельности, а также торговой деятельности и деятельности по предоставлению услуг по общественному питанию с применением адресной доставки заказов при условии обеспечения соответствующего персонала средствами индивидуальной защиты.

Ввиду того, что администрация рынка не ведёт собственную торговую деятельность и не располагает полномочиями вмешательства в хозяйственную деятельность предпринимателей, - обращаем внимание, что все субъекты хозяйствования на рынке обязаны соблюдать требования и порядок работы в период карантинных мероприятий, введенных постановлением Кабинета Министров.

Доступ субъектов хозяйственной деятельности (физических лиц – предпринимателей и юридических лиц), их представителей, арендаторов, наемных работников, в торговые объекты и к принадлежащему им имуществу осуществляется в соответствии с установленным графиком работы Промрынка как всегда по пропускам.

Согласно приказу, профильные службы рынка будут продолжать проводить ежедневную усиленную дезинфекцию общественных территорий Промрынка. Все работники предприятия будут обеспечены средствами индивидуальной защиты. Предприниматели будут своевременно информироваться о вводимых государством требованиях в рамках чрезвычайной ситуации и о возможных изменениях в работе.

Приносим извинения за временные неудобства и благодарим за понимание", - идет речь в заявлении администрации.

Ранее "Страна" сообщала, что Верховная Рада признала коронавирусный карантин форс-мажором.