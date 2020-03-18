Вчера, 17 марта, на севере Росии произошел опасный авиаинцидент. Здесь, в Коми, был обстрелян вертолет Ми-8, по машине сделали не менее шести выстрелов.

"По предварительным данным, вертолет Ми-8 следовал по маршруту Емва (Коми) - Шиес (Архангельская область) для выгрузки горюче-смазочных материалов. Во время следования неизвестные лица произвели не менее шести выстрелов, по предварительным данным картечью, в борт вертолета. Воздушное судно благополучно приземлилось. На борту находилось четыре члена экипажа, которые не пострадали", - заявили в пресс-службе регионального отделения Следкома России.

На место ЧП незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, способствовавших данному происшествию.

Пулевые пробоины получила кабина пилотов, а также они отмечены на закрылках хвостовой части машины.

"Сыктывкарским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР по факту обстрела вертолета в республике Коми возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство из хулиганских побуждений) и ст. 267.1 УК РФ (действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств)", - уточнили в пресс-службе.

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