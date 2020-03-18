Глава Министерства инфраструктуры Владислав Криклий пообещал уже сегодня, 18 марта, вернуть в Украину группу туристов, которые из-за пандемии коронавируса застряли на далеком острове Шри-Ланка.

Об этом он сообщил в своем Facebook.

"Завтра (т.е. 18 марта - Ред.) возвращаем украинцев, которые не могли уехать со Шри-Ланки", - написал министр.

Ранее, Криклий объяснял ситуацию с нашими соотечественниками. Несколько сотен украинских туристов застряли на Шри-Ланке. Правительство островной страны запретило авиасообщение и въезд иностранцев. Сотрудники посольства Украины не могли добраться туда, а один из дипломатов даже получил отказ в визе со ссылкой на форс-мажорные обстоятельства. Посольство обратилось к украинской общине в Шри-Ланке, которая помогала найти практические решения для возвращения украинцев.

Ранее "Страна" сообщала, что по данным МВД, за сутки в Украину вернулись 85 тысяч человек.