В предвыборной гонке в США у демократов определился победитель. Экс-вице-президент Джо Байден вчера, 17 марта выиграл первичные выборы во Флориде, Иллинойсе и Аризоне. Три этих штата дали ему в общей сложности 441 делегата на выдвижение на пост президента от партии, как передает The New York Times.

Победы Джо Байдена поставили крест на попытках сенатора Берни Сандерса вернуться в президентскую гонку. У Байден в настоящее время имеет 1147 делегатов на национальный съезд демпартии, против 861 голоса у Сандерса.

Это были первые праймериз, которые проводились на фоне повышенного страха и ограничений, вызванных коронавирусом. Администрация Трампа рекомендовала избегать групп более 10 человек, и во вторник явка избирателей в Иллинойсе снизилась. Однако расширенное досрочное голосование помогло поднять явку во Флориде и Аризоне.

Соперником Байдена на президентских выборах в ноябре этого года будет действующий президент США Дональд Трамп. Он одержал победу на праймериз в штатах Иллинойс и Флорида и получил в итоге голоса 1 301 делегата. Для выдвижения кандидатом ему были необходимы голоса 1 76 из 2 441 участника съезда.