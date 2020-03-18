Почти две тысячи граждан Украины, пребывающих на территории Германии, хотят вернуться домой. С соответствующими просьбами они обратились в посольство Украины.

Об этом сообщил в Twitter посол Украины в Германии Андрей Мельник.

По данным дипломата, только к вечеру 17 марта посольство получило 750 обращений граждан по поводу эвакуации и ответило на них. Также поступили сотни звонков на "горячие линии".

"Количество желающих вернуться из Германии выросло за день в три раза - до 1745 (Берлин - 500, Мюнхен - 450, Гамбург - 260, Дюссельдорф - 283, Франкфурт - 252)", - привел статистику Мельник.

Ранее посол Украины в Польше Андрей Дещица сообщал, что там тоже почти две тысячи украинцев желают попасть на Родину из-за эпидемии коронавируса.

"Страна" публиковала инструкции МИД, что делать желающим вернуться в Украину.