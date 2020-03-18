Посол Украины в Вене Александр Щерба сообщил, что украинцы, которые застряли в Австрии из-за отмены авиарейсов, смогут вернуться в Украину утром 18 марта рейсом Австрийских авиалиний. Чартерный рейс запланирован на 19 марта. Билеты будут по 493 и 149 евро.

"Наконец хорошие новости. Я благодарен Австрийским авиалиниям, которые завтра в 9:50 отправляют в Украину пассажиров, которые не смогли вылететь в связи с отменой рейсов этой авиакомпании. Также имейте в виду, что на самолет есть около 70 билетов, которые поступят в продажу. Для тех, кто застрял в Вене по вине австрийских авиалиний, билет будет стоить 493 евро. Дорого конечно, но зато гарантированно возвращения завтра утром домой. Относительно ожидаемого чартера, он будет скорее всего в четверг утром. Завтра сообщим о том, где приобрести. Цена будет 149 евро. Отдельное спасибо украинской общине Вены, которая помогла посольству и спальными мешками, и продуктами, и кто чем мог. Люди, вы прекрасны" - написал посол.

Также он попросил пассажиров, если они еще не зарегистрированы, переслать копии паспортов и отмененных авиабилетов.

Напомним, что Австрия перешла на "аварийный режим" из-за коронавируса и ограничила передвижения граждан.

Также мы писали, что после решения Австрии украинцам с 17 марта будет перекрыт путь по суше на родину из Западной Европы.