Жители Испании используют выгул собак, чтобы выходить из дома во время карантина. В стране отмечены случаи, когда владельцы собак предлагают своих животных в аренду, чтобы подышать свежим воздухом.

Об этом передает BBC.

Власти Испании ввели строгие ограничения на передвижения на 15 дней. Гражданам запрещено выходить из дома, за исключением острой необходимости и выгула собак. Некоторые владельцы питомцев пользуются этим исключением, чтобы обойти правила.

Одни выходят на прогулки с игрушечными животными. Другие предлагают своих четвероногих любимцев в аренду. Диапазон цен на такую услугу широк. Стоимость разовой аренды доходит до 50 евро.

В связи с этим полиция предупреждают о штрафах за попытки обойти карантин без веской причины. А мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес Альмейда призвал владельцев собак не злоупотреблять выгулами.

"Логично, что собаку следует выгуливать, но это нужно делать в течение минимально необходимого времени", - сказал он.

Как писала "Страна", 15 марта в Испании ввели режим чрезвычайного положения из-за коронавируса. А двумя днями ранее испанский регион Каталония объявил полную изоляцию.