"Это я убила Эрику". На ICTV обращение Зеленского сопроводили ошибочными субтитрами
На канале ICTV произошел технический сбой во время трансляции видеообращения президента Украины Владимира Зеленского. Пока глава государства рассказывал, как оказавшимся за границей украинцам можно вернуться домой в условиях карантина, внизу экрана мелькали субтитры, вероятно, из какого-то детективного фильма или сериала.
Курьезное видео с ошибочными субтитрами разлетелось во соцсетям.
Когда Зеленский говорил о чартерных рейсах и застрявших в отпуске согражданах, внезапно появилась надпись: "Это я убила Эрику".
Видео: YouTube/ ZG_trash
После шокирующего признания в убийстве Эрики последовал набор не менее странных фраз: "Она забрала у меня любимого человека. Простите меня, если сможете. Белла Осмоловская. Почему напечатано? Почему не от руки? Кристиан, принеси лестницу. Ворсинки от веревки направлены вверх. Таким образом, тело подтягивали уже после смерти".
В соцсетях уже обсуждают, что для глухонемых зрителей увиденное наверняка стало сильнейшим шоком.
Ранее "Страна" приводила суть обращения Зеленского.
Мы также приводили слова президента о том, что за время карантина воздух в Киеве стал чище.