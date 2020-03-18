На канале ICTV произошел технический сбой во время трансляции видеообращения президента Украины Владимира Зеленского. Пока глава государства рассказывал, как оказавшимся за границей украинцам можно вернуться домой в условиях карантина, внизу экрана мелькали субтитры, вероятно, из какого-то детективного фильма или сериала.

Курьезное видео с ошибочными субтитрами разлетелось во соцсетям.

Когда Зеленский говорил о чартерных рейсах и застрявших в отпуске согражданах, внезапно появилась надпись: "Это я убила Эрику".

Видео: YouTube/ ZG_trash

После шокирующего признания в убийстве Эрики последовал набор не менее странных фраз: "Она забрала у меня любимого человека. Простите меня, если сможете. Белла Осмоловская. Почему напечатано? Почему не от руки? Кристиан, принеси лестницу. Ворсинки от веревки направлены вверх. Таким образом, тело подтягивали уже после смерти".

В соцсетях уже обсуждают, что для глухонемых зрителей увиденное наверняка стало сильнейшим шоком.

Ранее "Страна" приводила суть обращения Зеленского.

Мы также приводили слова президента о том, что за время карантина воздух в Киеве стал чище.