Во вторник, 17 марта, в Украине зарегистрировали семь новых случаев заражения коронавирусом. То есть официально в стране теперь 14 выявленных случаев, из них 2 - летальные.

При этом судя по последним подтвержденным случаям, коронавирус "помолодел" и среди его жертв оказались даже дети.

Так, в Черновицкой области умерла 33-летняя женщина с коронавирусом. Власти сообщили ранее, что она скончалась от сопутствующего неврологического заболевания, не связанного с Covid-19, однако ее родственники говорят, что пневмонию у нее обнаружили еще 7 марта, но отправили домой, поскольку "не услышали хрипов". А когда ее госпитализировали 14 марта, после того, как она начала задыхаться, в боксе в больнице не оказалось кнопки вызова, когда она потеряла сознание.

Также в Черновицкой области коронавирус выявили у 31-летнего, 18-летнего пациентов, а также у трех детей: 10 лет, год и десять месяцев и шесть месяцев. Все из них являются контактными лицами ранее подтвержденного случая.

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