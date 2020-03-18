Власти Сербии, где объявлен режим чрезвычайного положения из-за коронавируса, ввели жесткие меры для противодействия распространения инфекции. Их перечислил глава государства Александр Вучич.

Об этом сообщает РИА Новости.

На специальной пресс-конференции 17 марта президент сказал, что со среды вводится комендантский час в дневное время для граждан старше 65 лет (в селах - до 70 лет) и для всех граждан с 20:00 (21:00 по Киеву) до 5:00 (6:00 по Киеву).

Кроме того, армия возьмет под контроль медицинские учреждения, охрану границы и центры временного содержания мигрантов.

Вучич назвал эти меры "жесткими и непопулярными, но необходимыми для спасения людей".

Он также анонсировал отмену через два-три дня всех автобусных междугородних и железнодорожных перевозок, "чтобы все остались дома".



По словам Вучича, Национальный банк Сербии отказался от начисления пени по кредитам; гражданам облегчат платежи за февраль, март и апрель.

Он коснулся и темы обеспечения продуктами.

"Что касается продуктов питания, мы находимся в лучшем положении, чем большинство стран ЕС. Что касается готовности наших больших и малых торговых сетей, думаю, что нет ни одной страны ЕС, которая поражена коронавирусом, и может лучше снабжаться, чем Сербия. В регионе мы определенно лучше всех", - сказал сербский лидер.

В соответствии с решениями правительства часть продовольствия экспортируется соседям по региону. Вучич пообещал помочь с продуктами Республике Сербской в Боснии и Герцеговине, Северной Македонии и Черногории.

Число случаев заражения коронавирусом в Сербии к вечеру 17 марта достигло 72 человек.

Ранее "Страна" писала, что Черногория пока остается единственной страны Европы без коронавируса.

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