В Турции зафиксирован первый случай смерти от коронавируса нового типа (Covid-19).

Об этом сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа, передает агентство Анадолу.

По его словам, скончавшемуся пациенту было 89 лет. "Он был заражен своим работником, вернувшимся из поездки в Китай", - пояснил Коджа.

Глава ведомства сообщил, что общее число инфицированных по стране составляет 98 человек.

Министр подчеркнул важность строгого следования мерам по профилактике Covid-19.