Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что страна "не остановилась" в условиях введенных ограничительных мер для предотвращения распространения в Украине коронавируса.

"Прежде всего, я благодарю всех, кто прислушивался к советам и сегодня остался дома. Это действительно очень важно для вашей жизни и вашего здоровья. Есть и другой позитив в карантине: впервые за долгое время в Киеве резко снизился уровень загрязнения воздуха. И это не может не радовать", - сказал он в своем обращении во вторник в связи с введением в стране карантина.

Зеленский указал, что продуктовые магазины, аптеки, АЗС, банки, страховые компании и все государственные органы работают.

"Отдельная благодарность Верховной Раде, которая не пошла на карантин. Депутаты работают в комитетах, а в случае необходимости принятия срочных законов смогут быстро собраться в зале заседаний. Страна не остановилась, страна работает", - отметил он.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада признала коронавирусный карантин форс-мажором.

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