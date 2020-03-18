В Киевской области в результате столкновения двух легковушек погибли два человека, среди которых оказался известный боксер.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

Авария произошла в Обуховском районе на автодороге Киев-Знаменка. В результате столкновения двух автомобилей - Daewoo Lanos и Audi погибли два человека - 22-летний водитель и 24-летний пассажир Daewoo — они оба погибли на месте происшествия. Водитель Audi попал в больницу.

"По предварительным данным, 22-летний водитель Daewoo выехал на запрещающий - красный сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем Audi. В результате аварии 22-летний водитель и 24-летний пассажир Daewoo - погибли на месте происшествия. Водитель второго авто сейчас находится в больнице", - сообщили в полиции.

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