В Черновцах с 18 марта прекратит работу общественный транспорт - троллейбусы и автобусы. Такое решение принял мэр Черновцов Алексей Каспрук.

Об этом городской голова объявил во время трансляции в Facebook.

Он мотивировал свой поступок новыми случаями заражений в области, сказав, что в Черновцы пришла смерть.

"После того, как мы получили из Киева информацию об увеличении количества зараженных, я принял решение о приостановке работы общественного транспорта в городе Черновцы", - заявил Каспрук.

Видео: Facebook/ oleksii.kaspruk

Мэр добавил, что 17 марта в Черновицкой области зарегистрировано 6 новых случаев заражения коронавирусом, причем одна молодая женщина умерла из-за сопутствующих заболеваний. Среди инфицированных есть двое детей: около двух лет и младенец до года.

Ранее городская власть заявляла о более мягкой мере - приостановке предоставления льгот на бесплатный проезд в общественном транспорте пенсионерам, чтобы они сидели дома.

Как писала "Страна", ко вторнику в Украине официально подтверждены уже 14 случаев заражения коронавирусом и две смерти от осложнений.