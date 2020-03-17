Во время карантина Укрпочта частично изменяет условия доставки, вручения и бесплатно будет хранить регистрируемые в отделениях почтовые отправления.

Об этом идет речь на сайте Укрпочты.

Потому с 12 марта по 3 апреля 2020 года (включительно) Укрпочта частично изменяет условия доставки, вручения и хранения регистрируемых почтовых отправлений "Укрпочта Экспресс", "Укрпочта Стандарт" и "Укрпочта SmartBox":

1. Рекомендованные почтовые отправления (кроме писем с отметкой "Судебная повестка") будут вкладывать в абонентские ящики адресатов. Если абонентский ящик неисправен, адресатов будут информировать о поступлении заказных писем сообщениями или через Интернет, или через средства связи - домашние или мобильные телефоны.

2. Заказные письма с отметкой "Судебная повестка" будут доставляться в соответствии с требованиями Правил предоставления услуг почтовой связи.

Важно. С 17 марта 2020 года и до окончания карантина во всех объектах почтовой связи плата за хранение регистрируемых почтовых отправлений, в частности "Укрпочта Экспресс", "Укрпочта Стандарт" и "Укрпочта SmartBox" не взимается. Также бесплатным будет хранение входных (импортных) отправлений из-за границы.

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