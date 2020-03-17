Президент Владимир Зеленский рекомендовал украинцам, которые находятся за границей и не могут вернуться домой из-за перекрытых границ и отмененных авиарейсов, алгоритм действий, который поможет вернуться на родину. Об этом он рассказал во время видеообращения, который обнародовал Офис президента.

"Дорогие украинцы, если вы сейчас находитесь за границей и у вас нет возможности вернуться домой, действуйте так зарегистрируйтесь в системе "Друг" вот по этой ссылке", - сообщается на станице Офиса президента в Facebook.

По его словам, в системе необходимо сообщить Министерству иностранных дел о стране пребывания и предоставить как можно больше информации о сути проблемы в разделе "комментарий к путешествию".

"Это очень поможет нашим дипломатам и упростит формирование списков граждан, которые должны срочно вернуться домой", - пояснил Владимир Зеленский.

Он добавил, что в случае неудачи с регистрацией необходимо обратиться в украинское посольство или консульство на территории определенного государства по электронной почте или по телефону горячей линии.

"Все контакты вы найдете на официальных страницах соответствующих учреждений или на сайте МИД", - резюмировал президент.

Напомним, что на границе Польши и Германии застрял автобус с украинскими туристами.

Также автобус с туристами оказался в ловушке между Чехией и Польшей. Там пассажиры жалуются, что регистрировались в системе "Друг", но им не помогают.

Тем временем МИД Украины назвал города в Европе, откуда могут забрать не успевших вернуться домой украинцев.