Зеленский посоветовал застрявшим за границей украинцам регистрироваться в специальной системе "Друг"
Президент Владимир Зеленский рекомендовал украинцам, которые находятся за границей и не могут вернуться домой из-за перекрытых границ и отмененных авиарейсов, алгоритм действий, который поможет вернуться на родину. Об этом он рассказал во время видеообращения, который обнародовал Офис президента.
"Дорогие украинцы, если вы сейчас находитесь за границей и у вас нет возможности вернуться домой, действуйте так зарегистрируйтесь в системе "Друг" вот по этой ссылке", - сообщается на станице Офиса президента в Facebook.
По его словам, в системе необходимо сообщить Министерству иностранных дел о стране пребывания и предоставить как можно больше информации о сути проблемы в разделе "комментарий к путешествию".
"Это очень поможет нашим дипломатам и упростит формирование списков граждан, которые должны срочно вернуться домой", - пояснил Владимир Зеленский.
Он добавил, что в случае неудачи с регистрацией необходимо обратиться в украинское посольство или консульство на территории определенного государства по электронной почте или по телефону горячей линии.
"Все контакты вы найдете на официальных страницах соответствующих учреждений или на сайте МИД", - резюмировал президент.
Напомним, что на границе Польши и Германии застрял автобус с украинскими туристами.
Также автобус с туристами оказался в ловушке между Чехией и Польшей. Там пассажиры жалуются, что регистрировались в системе "Друг", но им не помогают.
Тем временем МИД Украины назвал города в Европе, откуда могут забрать не успевших вернуться домой украинцев.