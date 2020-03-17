17 марта в 23:00 Киевский метрополитен перестал работать.

Как сообщает Telegram-канал "Политика Страны", журналистам нашего издания удалось запечатлеть закрытие станции "Печерская".

"В эти минуты прекратило работу Киевское метро. Историческое фото сделали журналисты "Страны": работник метро закрывает двери изнутри. Станция метро "Печерская", - написал канал.

На дверях висит плакат с предупреждением о том, что столичное метро не будет работать до 3 апреля. Остановив метрополитен, власти Киева выполнили поручение президента Владимира Зеленского и решение Кабинета министров, направленное на предотвращение распространения коронавируса.

Как рассказывала "Страна", 17 марта тремя часами ранее, в 20:00 остановило перевозку пассажиров метро Харькова. Хотя поначалу мэр города не хотел закрывать метро.

Мы также приводили маршруты наземного пассажирского транспорта, дублирующие ветки метро. Его подготовило коммунальное предприятие "Киевпастранс". Перевозки вместо метрополитена будут осуществлять автобусы, троллейбусы, трамваи и маршрутные такси.