Страны Евросоюза поддержали предложение Еврокомиссии на 30 дней закрыть границы сообщества для иностранцев из-за распространения коронавируса. Решение было поддержано единогласно.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

"У нас единодушный и общий подход в том, что касается внешних границ, и было много одобрения по поводу наших предложений", - сказала чиновница на пресс-конференции во вторник.

По ее словам, теперь государства - члены ЕС обязаны претворять в жизнь согласованные меры. Страны уже заявили, что немедленно сделают это, отметила фон дер Ляйен.

Как писала "Страна", ранее о согласовании участинками Евросоюза предложения главы Еврокомиссии сообщила канцлер Германии Ангела Меркель.

А вчера о полном закрытии внешних границ Евросоюза минимум на месяц заявлял Эмманюэль Макрон.