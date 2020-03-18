Коронавирус: последний день перед остановкой страны

Вчера в Украине был последний день перед фактической остановкой нормальной жизни страны, который ознаменовался массовыми скоплениями людей в тех местах, которые как раз закрывать не собираются, – в отделениях банков, продуктовых супермаркетах и особенно в аптеках, где покупателей уже больше, чем лекарств первой необходимости.

Массовая паника, которая на прошлой неделе не получилась, все-таки произошла сейчас – из-за решений власти.

Киев вчера полдня пребывал в неизвестности насчет того, когда закроют метро. Хотя в понедельничной речи Владимира Зеленского четко было сказано о 12:00 среды, Кабмин в тот же вечер все переиграл – объявили, что закроют во вторник, но время не назвали, и потому до обеда киевляне не понимали, чего им ждать. Лишь после полудня Виталий Кличко сообщил, что поезда перестанут ходить в 23:00.

Кстати, в течение всего дня народу в киевском метро было немного – по крайней мере, плотность была гораздо меньше, чем в уже упомянутых супермаркетах, банках и аптеках. Так что есть подозрение, что метро закрывают вовсе не из опасений насчет безопасности, а для того, чтобы не тратить электричество на перевозку полупустых вагонов.

Вслед за Киевом, Харьковом и Днепром, лишившимися метро, транспортный апокалипсис сегодня настигнет и остальную страну. Больше всех пострадают жители пригородов, которых лишат всех видов транспортного сообщения с мегаполисами, где работает значительная часть жителей. Причем среди жителей пригородов как раз много представителей тех профессий, которые в удаленном режиме работать не могут, – включая врачей и медсестер, продавцов в супермаркетах. Так что транспортный коллапс может привести к коллапсу во многих сферах жизнедеятельности.

Причем срок окончания этого коллапса неизвестен. На данный момент все карантинные меры обозначены с концом срока 3 апреля, но мало кто верит, что за две недели что-то изменится. УЕФА отменил Евро-2020, назначенное на лето, – и это значит, что в Европе не верят в нормализацию даже к этому времени. А некоторые ученые и вовсе заявляют, что пандемия будет длиться два года.

Поэтому либо карантин продлят на более длительный срок, либо он будет профанацией борьбы с пандемией. Впрочем, для населения плохо и то, и другое.

Доллар по 29

Официальный курс гривны вчера перевалил за 27 гривен – правда, всего на несколько копеек. Но официальный курс – только слабое отражение того, что происходило вчера на финансовом рынке, особенно на наличном. Где в течение дня курс продажи доллара дошел до отметок выше 29 гривен – то есть до отметок, которые в последний раз наблюдались в феврале 2015 года, на пике валютной паники. При этом доллары все равно купить было невозможно - из-за прерывания ависообщения приостановился подвоз валюты.

Вообще, то, что происходило вчера, напоминало панику – такую же, которая параллельно охватила аптеки и супермаркеты. За первую половину дня курс менялся трижды, и к обеду один из наиболее мобильных банков – ПУМБ – повысил его до 28,10 на сдаче и 28,80 на продаже.

Но дальше всех ушел "Приватбанк", который поставил гигантскую маржу более чем в полторы гривны и рекордный на данный момент курс продажи – 29,20 (и 29,32 через "Приват 24"). Но у него особые причины: люди, отчаявшись найти наличный доллар, начали массово покупать безналичный через "Приват 24" – и этим вчера были вызваны очереди в отделениях "Приватбанка", скопившиеся именно у платежных терминалов. Поэтому 29,32 – это просто способ отвадить желающих таким способом спасти свои деньги от обесценивания.

Что касается межбанка, то он вчера перешагнул еще один психологический рубеж - 27 гривен. Но мог бы полететь и дальше, если б не сдерживало его во-первых, интервенции Нацбанка (который продал за день 300 млн долларов), а во-вторых, дефицит гривны. Банки слишком много в предыдущие дни закупили валюту и теперь вынуждены были частично от нее избавляться, чтоб покрыть гривневый дефицит.

Но это временное явление. Уже 20 марта НБУ погасит банкам депозитные сертификаты на 160 млрд гривен. И значительная ее часть наверняка тем или иным путем уйдет на валютный рынок. Если к тому времени Нацбанк не введет жестких ограничений.

Новый генпрокурор: надежды Зе-избирателей и ненависть порохоботов

Несмотря на грозную понедельничную речь Зеленского, Верховная Рада вчера поработала вчера только пару часов, отложила закон о рынке земли, приняла пару законов на время карантина и приняла пару кадровых решений. Главное из них – назначение исполняющей обязанности директора ГБР Ирины Венедиктовой генеральным прокурором.

С этим назначением связана главная надежда общества – что новый генпрокурор наконец сломает систему избирательного правосудия, сложившуюся при Порошенко. Правда, подобные ожидания были и в момент назначения Руслана Рябошапки на тот же пост, но Рябошапка в сентябре был котом в мешке, которого продали обществу как "100%-го человека президента". А он оказался стопроцентным ставленником Запада.

У Венедиктовой уже сложилась совсем другая репутация. Она в качестве и. о. директора ГБР не стала закрывать дела по экс-президенту Петру Порошенко – наоборот, актуализировала их, чем заслужила ненависть порохоботов в соцсетях и повальное голосование "против" от фракции "Евросолидарности".

Также она получила против голоса всего "Голоса" – и это означает, что, в отличие от предшественников, агентом влияния Запада она не является. По крайней мере, на данный момент.

Вообще, на данный момент – исходя из программных заявлений и шагов по руководству ГБР – Венедиктова является лучшим назначением с точки зрения электората Зеленского. Она добивается отмены амнистии преступникам с Майдана, обещает результаты по уголовным делам против прошлой власти и против националистов. От нее ждут закрытия политически мотивированных уголовных дел, открытых при Порошенко (в том числе – по главреду "Страны" Игорю Гужве).

Если эта программа действий будет реализована, Венедиктовой удастся существенно помочь рейтингу президента – даже несмотря на апокалипсис, связанный с коронавирусом. Больше, чем она, может сделать только сам Зеленский – если таки восстановит мир на Донбассе.

Московская смерть американского Эдички и харьковского подростка

Вчера умер Эдуард Лимонов. Умер в Москве как российский гражданин, российский политик и русский писатель. Однако его жизнь – это намного больше, чем Россия. И одно из главных мест в ней всегда занимал украинский город Харьков.

В Харькове Эдуард Лимонов (тогда еще Эдик Савенко) прожил 21 год – с 1946-го, когда он трехлетним ребенком переехал в первую столицу Украины, до 1967-го, когда он молодым поэтом уехал завоевывать Москву. Позже, став писателем международного уровня, Лимонов сделал Харьков известным на весь мир, описав свое детство, юность и молодость в трилогии "У нас была великая эпоха", "Подросток Савенко" и "Молодой негодяй".

В неофициальные "святцы" харьковского патриотизма входят три легендарные фигуры советского периода: певица Клавдия Шульженко, актриса Людмила Гурченко и писатель Эдуард Лимонов. Впрочем, свою славу они добыли не в Харькове.

Не добыл ее Лимонов и в Москве, откуда уехал за границу, проскользнув в щель "еврейской эмиграции" начала 1970-х (хотя сам евреем не был). С молодой женой Еленой он отправился по маршруту Вена – Рим – Нью-Йорк и в последнем осел.

Но Нью-Йорк стал разочарованием. "Разочарование" – так называлась статья журналиста "Нового русского слова" Эдуарда Лимонова, которую (и это, наверное, единственный случай в истории) перепечатала советская пресса.

Разочаровавшись в капитализме, Лимонов стал крайне левым – намного более левым, чем советские коммунисты, от которых он бежал в "свободный мир". В 1976-м журналист-эмигрант пережил двойную драму – потеря жены и потеря работы. Он оказался на самом дне общества, но именно с этого дна началось восхождение. О пребывании на дне Лимонов написал пронзительный роман "Это я – Эдичка", сломавший все шаблоны русской литературы. В Нью-Йорке его издать не удалось, но его купили издатели в Париже. После парижского издания последовали издания в 58 странах мира, в том числе в отвергнувшей Лимонова Америке. А после развала Советского Союза – и в государствах постсоветского пространства.

Начиная с "Эдички", Лимонов эпатировал. Вернувшись в Россию в начале 1990-х, он – единственный из бывших эмигрантов – оказывается в рядах национал-патриотической оппозиции прозападному президенту Ельцину, причем и здесь становится крайне левым – левее коммунистов Зюганова. В 1994 году Лимонов основывает Национал-большевистскую партию – партию для самой радикальной молодежи, которая задумывалась как националистическая, но спустя 10 лет оказавшаяся в жесткой оппозиции к новому президенту Путину. А сам Лимонов оказался в тюрьме.

Впрочем, период политика Лимонова, при всей его важности для него самого, для украинских его почитателей не так важен. Но Лимонов-эпатажник, автор "Эдички" и соратник Егора Летова, будет важен для радикальной молодежи. А Лимонов-писатель навсегда останется в истории Харькова как человек, прославивший первую столицу Украины на весь мир.