Верховная Рада ввела комплекс правовых норм, направленных на защиту прав физ- и юрлиц во время карантина, и ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19).

Соответствующий Закон (проект № 3219) относительно предотвращения возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19) принято на внеочередном заседании 17 марта, передает Юрлига.

В частности, юридический факт введения карантина отнесен к форс-мажорным обстоятельствам.

Согласно ч. 2 ст. 141 Закона "О торгово-промышленных палатах в Украине", форс-мажорными обстоятельствами (обстоятельствами непреодолимой силы) являются чрезвычайные и неотвратимые обстоятельства, которые делают объективно невозможным исполнение обязательств, предусмотренных условиями договора (контракта, соглашения и т.п.), обязанностей по законодательным и иным нормативным актам.

Согласно Гражданского и Хозяйственного кодексов, сторона которая подверглась воздействию форс-мажора освобождается от ответственности за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение своих обязательств.

Часть 2 ст. 218 ГК определяет, что в случае если иное не предусмотрено законом или договором, субъект хозяйствования за нарушение хозяйственного обязательства несет хозяйственно-правовую ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательства оказалось невозможным вследствие действия непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и неотвратимых обстоятельств при данных условиях осуществления хозяйственной деятельности.

Согласно ч. 1 ст. 617 Гражданского кодекса, лицо, нарушившее обязательство, освобождается от ответственности за нарушение обязательства, если докажет, что это нарушение произошло вследствие случая или непреодолимой силы.

Ранее сообщалось, что в Черновцах отменили бесплатный проезд, чтобы пенсионеры сидели дома на карантине.

Также мы писали, что по версии МОЗ, карантин в Украине могут продлить и после 3 апреля.