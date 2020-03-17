На границе Чехии и Польши из-за закрытия границ в автобусе третьи сутки находится 71 гражданин Украины. Они оказались в ловушке: Чехия их не принимает обратно, Польша не пускает на свою территорию. Пассажиры говорят, что у них закончилась еда, почти нет связи, а некоторые теряют сознание. Они связались со "Страной".

Украинцы ехали рейсом Прага-Киев и застрял на границе между Польшей и Чехией. Чешская сторона запретила им возвращаться, польская запрещает даже транзит через свою территорию.

В итоге украинцы оказались в "плену". Их почти не выпускают из автобуса, вокруг дежурят вооруженные люди. Из салона выпускают не более двух человек и то по нужде.

Связи нет, пассажиры пытаются выходить из автобуса и ловить Wi-Fi у местного магазина, но оттуда "их гонят, как собак". Об этом "Стране" рассказала супруга одного из пассажиров, который находится в автобусе.

По ее словам, днем к ним приезжали на помощь обычные люди из Чехии, они принесли еду, поскольку в ближайшем магазине их отказываются обслуживать. А украинское консульство, по словам собеседницы, "бросило их на произвол судьбы".

"Мы пишем на сайт "Друг" и в МЗС - нет никаких результатов. Им предложили ехать в хостел, но ни о какой эвакуации и речи не идет. Люди изморились, уже трое суток нет полноценного отдыха и питания. Были случаи когда теряли сознание. Люди в панике, не знают, что им делать. Консульство обещало решить вопрос, но никаких изменений нет" - рассказали "Стране".

Пассажиры записали несколько видеообращений к президенту Владимиру Зеленскому.

"Мы не может попасть домой, потому что все границы перекрыты. Нас не пропускают ни в Польшу, ни в Словакию, ни в Венгрию, ни в Австрию. Людям уже плохо, у нас нет ни денег, ни еды. Нам нужна помощь. Пожалуйста, эвакуируйте нас" - заявили в украинском автобусе.

Посольство Украины в Чехии тем временем разослало застрявшим в этой стране украинцам сообщение, в котором на 19 марта анонсирован поезд из чешского города Богумин (на границе с Польшей) до польского Перемышля, под границу с Украиной. А оттуда обещают вывезти домой поездом Укрзализницы.

Через территорию Чехии также можно проехать транзитом на своем авто. Прага, по информации дипломатов, позволяет транзит для граждан и резидентов соседних стран при условии подписания обязательства о транзитном пересечении границы.

Проблема однако в том, что Чехия не граничит с Украиной. И далее надо ехать через Венгрию или Словакию, которые свои границы уже закрыли.

Напомним, что на границе Германии и Польши в автобусе застряли еще полсотни украинских туристов, которые путешествовали по Германии. По плану автобус успевал приехать в Украину до закрытия границ, но вечером 15 марта из-за аварии на автобане рейс задержался и простоял в пробке больше 4 часов.

16 марта в пол первого ночи автобус прибыл на немецко-польскую границу, в пограничный пункт Франкфурт-на-Одере. Водителю и пассажирам измерили температуру, все оказались здоровы, но дальше их не пустили, так как границу закрыли.

Всего в Германии, по информации украинского МИДа, просят об эвакуации в Украину больше тысячи наших сограждан, а по всей Европе - больше 3,6 тысяч.

Как стало известно, страны Евросоюза поддержали запрет въезда в Евросоюз на 30 дней.