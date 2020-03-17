Появилось видео с места страшной ДТП "скорой помощи" с пациентом в Виннице
В Виннице в жутком ДТП автомобиль "скорой помощи" буквально взлетел на легковушку.
В социальных сетях пользователи уже опубликовали несколько видео с места ДТП, передает сайт города Винница.
О жертвах и количестве пострадавших на данный момент ничего неизвестно.
Известно только, что в скорой находился человек, которого срочно везли больницу, но автомобиль угодил в аварию.
На кадрах видно, что автомобиль скорой помощи после столкновения с легковушкой оказался на ее крыше, а из кареты "неотложки" выпал пациент.
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