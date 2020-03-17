С 0:00 17 марта Украина прекратила международное регулярное пассажирское сообщение, однако более 3600 тысяч граждан страны хотят вернуться домой. Министерство иностранных дел опубликовало рекомендации, что делать таким людям.

Советы приведены на сайте ведомства.

Хабы для отправки в Украину

По информации МИД, к 17 марта налажено возвращение украинцев из Египта, ОАЭ, Доминиканской Республики, курортных островов Азиатско-Тихоокеанского региона.

Украина сформировала точки-хабы, из которых граждане Украины гарантированно смогут добраться домой бесплатно или по льготным ценам. Хабы расположены в таких городах:

Стамбул (самолет);

Дубаи, Абу-Даби (самолет);

Прага (самолет в Польшу, затем поезд);

Берлин (поезд и самолет);

Варшава, Перемышль (поезд);

Вена (поезд и самолет);

Братислава (в Польшу, затем поездом);

Рига, Вильнюс (поезд).

Список хабов будет в дальнейшем обновляться.

Кроме того, в ближайшее время из городов с наибольшим скоплением граждан организуют спецрейсы в Украину по льготной цене. Когда и откуда они будут отправляться, сообщат посольства. Кроме того, информацию разместят на официальных сайтах Министерства иностранных дел и Министерства инфраструктуры.

Что делать, если нужно вернуться в Украину в период карантина

В период временного ограничения пересечения государственной границы следует действовать по следующему алгоритму.

Обратиться в посольство или консульство в стране пребывания по электронной почте или по телефону горячей линии. Направить свои контактные данные на e-mail дипломатического учреждения, также обязательно указать имя, фамилию, отчество, контактный телефон и место временного пребывания. Также можно обратиться на страницах посольств и консульств в соцсетях, сообщив о желании вернуться в Украину. Зарегистрироваться в мидовской системе "ДРУГ". Оставить свои данные и сообщить МИД о своем пребывании в определенной стране. Это самый простой способ дать знать системе МИД о себе, который упрощает сбор данных для формирования списков граждан Украины, которым срочно необходимо вернуться домой. Сейчас нагрузка на систему возросла в десятки раз, поэтому при неудаче стоит повторить попытку входа вновь. Ждать дальнейших инструкций по формированию групп для возвращения в Украину. Следить за обновлениями на сайте МИД.

Списки граждан на спецрейсы

Посольство или консульство в стране пребывания будет формировать списки граждан на специальные рейсы для возвращения в Украину. Чтобы попасть в список, необходимо направить свои контактные данные на e-mail дипломатического учреждения, в котором обязательно указать имя, фамилию и отчество, контактный телефон и место временного пребывания.

По указанным контактам дипломаты проинформируют о месте, дате и времени отправки специального рейса в Украину.

Контакты всех зарубежных дипломатических учреждений Украины можно найти на специальной странице сайта МИД Украины.

Возвращение на собственном транспорте

В Украину можно вернуться на собственном авто. Однако перед этим следует внимательно ознакомиться с ограничениями в тех странах, через которые будет пролегать маршрут, и режимом работы пропускных пунктов на государственной границе Украины.

Интерактивная карта актуальных данных о работе пунктов пропуска на государственной границе Украины доступна по ссылке на сайте новой таможни.

Многие страны вводят специальные режимы пересечения границ и ограничивают передвижения внутри своих регионов. Ознакомиться с оперативной информацией об ограничениях в разных странах можно на сайте МИД.

Можно ли вернуться самолетом, если не отменили рейс?

В ночь на 17 марта Украина закрыла регулярное международное пассажирское сообщение до 3 апреля. Однако Министерство инфраструктуры ведет переговоры с авиакомпаниями о возможности полетов отдельных рейсов в период карантина.

МИД обязался сообщить о договоренности дополнительно. А до появления официальной информации призвал не покупать билеты для возвращения в Украину до 2 апреля включительно, даже если они продаются на сайтах авиакомпаний.

Для тех, кому срочно нужно приехать в Украину, правительство разрабатывает механизм специальных нерегулярных рейсов. После принятия соответствующего решения граждане получат все необходимые инструкции от украинских посольств и консульств за рубежом, которые будут формировать списки людей для возвращения в Украину.

Ранее "Страна" писала, что почти 2 тысячи украинцев заполнили на сайте посольства Украины в Польше специальный формуляр, указав, что не могут вернуться домой и ожидают эвакуации.

Мы также сообщали, что на границе Германии и Польши застряли полсотни украинцев. У них заканчиваются вода и еда.