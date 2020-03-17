На время карантина киевляне пересядут с метро на автобусы. Фото: Facebook/ /kyivcity.gov.ua

Киевский метрополитен приостанавливает перевозки пассажиров с 23:00 17 марта ориентировочно до 3 апреля. В связи с этим коммунальное предприятие "Киевпастранс" назвало маршруты наземного пассажирского транспорта, дублирующие ветки метро.

Список маршрутов приведен в Facebook Киевской городской госадминистрации.

По красной Святошинско-Броварской линии метрополитена от станции "Академгородок" до станции "Лесная" будут курсировать:

  • автобусы №№ 2, 24, 46, 62, 114, 115, 118;
  • троллейбусы №№ 5, 7, 43, 50;
  • трамваи №№ 1, 3, 14, 15, 18;
  • маршрутное такси № 228.

По зеленой Сырецко-Печерской линии от станции "Красный Хутор" до станции "Сырец" будут курсировать:

  • автобусы №№ 51, 63, 45, 91;
  • троллейбусы №№ 5, 7, 16, 19, 19Д, 43, 23, 19, 27А, 30, 30к;
  • трамваи №№ 14, 15, 18;
  • маршрутные такси №№ 220, 516, 155, 166, 500.

По синей Куреневско-Красноармейской линии от станции "Героев Днепра" до станции "Теремки" будут ездить:

  • автобусы №№ 19, 51, 62, 73, 72, 119;
  • троллейбусы №№ 11,12, 42Д, 43, 45;
  • трамваи №№ 11, 12, 16, 17, 19;
  • маршрутные такси № 155, 166, 500.

Скриншот из Facebook КГГА

В КГГА напомнили, что с 18 марта пассажиры смогут пользоваться транспортом только в медицинских масках.

Аналогичная мера введена в Одессе: там в общественный транспорт не будут пускать пассажиров без масок.

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