Киевский метрополитен приостанавливает перевозки пассажиров с 23:00 17 марта ориентировочно до 3 апреля. В связи с этим коммунальное предприятие "Киевпастранс" назвало маршруты наземного пассажирского транспорта, дублирующие ветки метро.

Список маршрутов приведен в Facebook Киевской городской госадминистрации.

По красной Святошинско-Броварской линии метрополитена от станции "Академгородок" до станции "Лесная" будут курсировать:

автобусы №№ 2, 24, 46, 62, 114, 115, 118;

троллейбусы №№ 5, 7, 43, 50;

трамваи №№ 1, 3, 14, 15, 18;

маршрутное такси № 228.

По зеленой Сырецко-Печерской линии от станции "Красный Хутор" до станции "Сырец" будут курсировать:

автобусы №№ 51, 63, 45, 91;

троллейбусы №№ 5, 7, 16, 19, 19Д, 43, 23, 19, 27А, 30, 30к;

трамваи №№ 14, 15, 18;

маршрутные такси №№ 220, 516, 155, 166, 500.

По синей Куреневско-Красноармейской линии от станции "Героев Днепра" до станции "Теремки" будут ездить:

автобусы №№ 19, 51, 62, 73, 72, 119;

троллейбусы №№ 11,12, 42Д, 43, 45;

трамваи №№ 11, 12, 16, 17, 19;

маршрутные такси № 155, 166, 500.

В КГГА напомнили, что с 18 марта пассажиры смогут пользоваться транспортом только в медицинских масках.

Аналогичная мера введена в Одессе: там в общественный транспорт не будут пускать пассажиров без масок.