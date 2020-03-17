Киевские власти назвали маршруты транспорта, которые заменят закрытое до 3 апреля метро. Список
Киевский метрополитен приостанавливает перевозки пассажиров с 23:00 17 марта ориентировочно до 3 апреля. В связи с этим коммунальное предприятие "Киевпастранс" назвало маршруты наземного пассажирского транспорта, дублирующие ветки метро.
Список маршрутов приведен в Facebook Киевской городской госадминистрации.
По красной Святошинско-Броварской линии метрополитена от станции "Академгородок" до станции "Лесная" будут курсировать:
- автобусы №№ 2, 24, 46, 62, 114, 115, 118;
- троллейбусы №№ 5, 7, 43, 50;
- трамваи №№ 1, 3, 14, 15, 18;
- маршрутное такси № 228.
По зеленой Сырецко-Печерской линии от станции "Красный Хутор" до станции "Сырец" будут курсировать:
- автобусы №№ 51, 63, 45, 91;
- троллейбусы №№ 5, 7, 16, 19, 19Д, 43, 23, 19, 27А, 30, 30к;
- трамваи №№ 14, 15, 18;
- маршрутные такси №№ 220, 516, 155, 166, 500.
По синей Куреневско-Красноармейской линии от станции "Героев Днепра" до станции "Теремки" будут ездить:
- автобусы №№ 19, 51, 62, 73, 72, 119;
- троллейбусы №№ 11,12, 42Д, 43, 45;
- трамваи №№ 11, 12, 16, 17, 19;
- маршрутные такси № 155, 166, 500.
В КГГА напомнили, что с 18 марта пассажиры смогут пользоваться транспортом только в медицинских масках.
Аналогичная мера введена в Одессе: там в общественный транспорт не будут пускать пассажиров без масок.