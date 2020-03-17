Аэропорт Борисполь с 18 марта переведет все спецрейсы международного сообщения из терминала D в терминал F в рамках оптимизации деятельности и снижения затрат на период коронавирусного карантина в стране.

Об этом сообщила пресс-служба аэропорта во вторник.

"Аэропорт "Борисполь" с целью оптимизации хозяйственной деятельности и уменьшения затрат на обслуживание инфраструктуры переведет все чартерные, санитарные, эвакуационные и другие технические рейсы международного сообщения из терминала D в терминал F в 00:01 по киевскому времени 18 марта", - говорится в сообщении.

Соответствующее сообщение направлено ко всем контрагентам и арендаторам аэропорта, которые расположены на территории терминала D аэропорта "Борисполь" для принятия решения об ограничении их функциональной или хозяйственной деятельности.

При этом 17 марта запланировано обслуживание 44 плановых рейсов авиакомпаний на прибытие и 26 на отправку, которые будут осуществлены в терминале D и терминале F.

Администрация "Борисполя" также приняла решение об обеспечении жизнедеятельности аэропорта минимально необходимым количеством работников. "Для уменьшения расходов аэропорта проводятся мероприятия по безаварийной остановке объектов и отдельных систем предприятия с одновременным повышением пожарной и техногенной безопасности на объектах аэропорта "Борисполь", которые временно приостанавливают свою работу", - отмечается в сообщении.

В "Борисполе" отмечают, что дежурные и аварийные структурные подразделения аэропорта будут задействованы в количестве, необходимом для поддержания надлежащего уровня безопасности международного аэропорта в случае чрезвычайных ситуаций.

"К сожалению, результатом ограниченной хозяйственной деятельности аэропорта из-за прекращения регулярного пассажирского авиасообщения станет существенное снижение доходов предприятия", - отмечается в сообщении.

Напомним, что сегодня, 17 марта, в Украине первый день начала тотального карантина. Государство прекратило авиа-, железнодорожное и пассажирское сообщение с другими странами. Теперь въехать и выехать из страны украинцы могут только на личном авто, а иностранцам вовсе запрещено приезжать.

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