В своем вечернем видеообращении Владимир Зеленский перечислил книги, которые украинцы могут прочитать во время карантина. Он посоветовал использовать ближайшее время для общения с родными и чтения книг.

"Давайте используем это время с максимальной скоростью и проведем его с родными и близкими. Будем смотреть хорошие фильмы, читать хорошие книжки. Сейчас, кстати, в соцсетях все спрашивают друг у дуга советы, что посмотреть и что почитать. - сказал президент. - Моя сегодняшняя рекомендация такая: "Уцелевший" Чака Паланика и "Музей брошенных секретов" (Музей покинутих секретів) Оксаны Забужко".

Чак Паланик - американский писатель украинского происхождения. Автор культового "Бойцовского клуба", по которому сняли фильм. Роман "Уцелевший" был написан почти 20 лет назад. В центре сюжета - единственный уцелевший из своей религиозной общины мужчина, который рассказывает историю своей жизни черному ящику на борту "Боинга", летящего где-то над Тихим океаном.

Оксана Забужко - украинская писательница, автор "Полевых исследований украинского секса" (Польові дослідження українського сексу). Роман "Музей покинутих секретів" был издан 10 лет назад. Это сага о трех поколениях украинской семьи с 1940-х до 2004 года.

Напомним, что "Страна" ведет онлайн об эпидемии коронавируса и ситуации в Украине.

Как сообщала "Страна", по состоянию на 20:00 17 марта в Украине официально подтверждены уже 14 случаев коронавируса.