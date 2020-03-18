Во вторник, 17 марта, в Украине выросла официальная статистика заболеваемости коронавирусом Covid-19. Всего 14 случаев, появился и второй смертельный.

Вечером 16 марта умерла 33-летняя женщина в Черновицкой области. Она находилась в больнице с подозрением на коронавирус и на момент смерти результаты теста не были известны.

Смерть наступила около 19:00. В Черновицкой облгосадминистрации сообщали, что смерть наступила в результате хронической неврологической патологии, несвязанной с коронавирусом.

17 марта диагноз подтвердился, таким образом это вторая смерть в Украине пациента, больного Covid-19.

У девушки было двое детей. Об этом ее мама написала в письме в редакцию издания "Буковина 24".

Первые симптомы у женщины проявились еще 7 марта, тогда у Татьяны поднялась температура.

"Два дня не проходило и родные вызвали врача. Проконсультировавшись, назначили антибиотики, стало опять хуже. Сделала снимок - там двусторонняя пневмония. В отделении пульмонологии послушали и сказали, что хрипов нет, а на снимке - все хорошо. Следовательно, на приемном их никуда не направили больше, и они поехали домой. Ночью, женщина начала задыхаться и утром 14 марта в субботу ей вызвали сельскую скорую", - написала мама.

Из скорой помощи женщину направили в инфекционное отделение с подозрением на коронавирус.

Позже у нее начался судорожный приступ - из-за несвоевременно оказанной медицинской помощи и интоксикации организма. Женщина потеряла сознание в понедельник около 17:00 вечера. Кнопки вызова в боксах не работали.

"Реанимационные меры результата уже не дали - в 19:20 Татьяны не стало. Врачи поставили диагноз - эпилептический приступ, которого у нее в жизни ни разу не было", - пишет мама.

Напомним, что первый случай смерти от коронавируса был в Житомирской области, где умерла 71-летняя пенсионерка из города Радомышль.

А мужчина из Черновцов, у которого 2 марта впервые в Украине выявили Covid-19, уже выздоровел.