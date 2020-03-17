Страны ЕС согласовали предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о 30-дневном запрете на въезд в Евросоюз из-за коронавируса.

Об этом сообщила канцлер Германии Ангела Меркель журналистам во вторник, пишет Интерфакс.

"Мы все согласились с предложением Еврокомиссии ограничить въезд в Европу из стран, не входящих в ЕС, Великобритании и других стран", - сказала канцлер.

По ее словам, предполагается ввести "запрет на въезд с небольшими исключениями" на срок в "30 дней". Меркель заявила, что Германия начнет реализовывать этот запрет немедленно.

Как разъяснило министерство внутренних дел ФРГ, запрет на въезд коснется всех видов транспорта, но не будет распространяться на граждан Германии. Гражданам Великобритании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии будет разрешен транзитный проезд для возвращения домой, то же самое коснется граждан с временным видом на жительство в этих странах.

"Граждане третьих стран, которые не соответствуют условиям, получат на границе отказ во въезд за неимением неотложной причины", - указывают в МВД.

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