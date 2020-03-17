СМИ назвали причину смерти российского политика и писателя Эдуарда Лимонова, который умер в возрасте 77 лет.

Как пишет Telegram-канал Mash, Лимонова срочно госпитализировали 15 марта. Его привезли из квартиры в центре Москвы в частную клинику.

На фоне продолжительного онкологического заболевания у писателя открылось кровотечение. Два дня медики пытались нормализовать его состояние. На 17 марта были назначены две операции. Но у Лимонова начались проблемы с горлом, потом пошло воспаление. Организм не справился с нагрузкой и писатель скончался.

У Эдуарда Лимонова осталось двое детей: 14-летний сын Богдан и 12-летняя дочь Саша, с их матерью Екатериной Волковой писатель расстался.

Напомним, что ранее в Англии умер известный писатель-диссидент Буковский, которого Брежнев обменял на Луиса Корвалана.

Также, как сообщала "Страна", умер советский разведчик, который предотвратил уничтожение Кракова нацистами.