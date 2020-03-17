В течение недели Италия начнет испытания вакцины от коронавируса на животных, пишет агентство ANSA.

Вакцина Sars-Cov2 станет первой тестируемой в Европе. Если испытания на животных пройдут успешно, то осенью ее можно проверять на людях.

Медики получили препарат из фрагмента генетического материала вируса.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание - новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. При этом за сутки в Италии от коронавируса умерли почти три с половиной сотни человек.

Напомним, что в Италии нашли эффективное лекарство от коронавируса.

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