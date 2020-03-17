Почти полсотни украинцев застряли между Германией и Польшей, которые закрыли границы из-за коронавируса, как и весь Шенген.

Группа наших туристов, которые путешествовали по Германии, уже четвертый день живут в автобусе на немецко-польской границе, у них заканчиваются еда и деньги, украинские власти обещают вывезти их поездом минимум через 2-3 дня, и то не точно.

Как рассказала киевлянка Ольга Демешко, сестра которой находится в застрявшем автобусе компании Eurovoyage, люди выехали из Дюссельдорфа в Киев еще утром 15 марта, в воскресенье.

По плану автобус успевал приехать в Украину до закрытия границ, но вечером 15 марта из-за аварии на автобане рейс задержался и простоял в пробке больше 4 часов.

16 марта в пол первого ночи автобус прибыл на немецко-польскую границу, в пограничный пункт Франкфурт-на-Одере. Водителю и пассажирам измерили температуру, все оказались здоровы, но дальше их не пустили, так как границу закрыли за полчаса до прибытия автобуса. Людям пришлось ночевать на ближайшей заправке.

Спустя 10 часов удалось связаться с консулом, и днем 16 марта на границу приезжал представитель посольства в Германии, собрал списки людей и паспортные данные. Сказал ждать, пока им организуют эвакуацию.

Сначала речь шла об авиаперелете из ближайшего аэропорта, а 17 марта стало известно, что это будет поезд, который довезет людей только до польско-украинской границы.

По последним данным, это случится не раньше пятницы.

"Автобусы с гражданами прибалтийских стран уже пропустили в сопровождении конвоя и санитарного надзора. Нам в транзите по таким же условиям отказывают. Сегодня на границу приехал польский спецназ. Люди уже две ночи провели в автобусе без сна, тепла, еды и воды. Сейчас они питаются тем, что можно купить на заправке. Помимо украинцев, на границе застряло еще около тысячи человек из других стран. Еды и воды на всех не хватает. У некоторых уже заканчиваются деньги. Люди мерзнут, многим от усталости и изнеможения становится плохо (сегодня уже приходилось вызывать скорую), также есть пожилые люди, у которых повышенное давление. Я уже писала в МЗС, никто никакого ответа не дает. Консул сообщил, что обеспечить людей едой и водой они не могут", - написала Демешко на своей странице в Facebook.

Киевлянка просит о помощи украинцев, живущих в Германии и волонтеров: людям нужны вода, еда и пледы.

Тем временем в Германии, по информации находящихся там украинцев, перекрыли все автобаны, полиция устроила тотальные проверки автомобилей и, видимо, собирается закрыть переезды между городами.

Всего в Германии, по информации украинского МИДа, просят об эвакуации в Украину больше тысячи наших сограждан, а по всей Европе - больше 3,6 тысяч.

А украинские власти тем временем обещают, что вывезут всех застрявших в Европе. Об этом заявили министр инфраструктуры Владислав Криклий и глава МИДа Дмитрий Кулеба.

В МИДе сообщили, что Украина сформировала точки-хабы в 11 городах, из которых украинцы гарантированно смогут добраться до Украины бесплатно или по льготным ценам.

Это такие хабы: Стамбул (самолет), Дубаи, Абу Даби (самолет), Прага (самолет в Польшу, после - поезд), Берлин (поезд и самолет), Варшава, Перемышль (поезд), Вена (поезд и самолет), Братислава (в Польшу, после поезд), Рига, Вильнюс (поезд). Список обещают обновлять.

Посольство Украины в Чехии тем временем разослало застрявшим в этой стране украинцам сообщение, в котором на 19 марта анонсирован поезд из чешского города Богумин (на границе с Польшей) до польского Перемышля, под границу с Украиной. А оттуда обещают вывезти домой поездом Укрзализницы.

Через территорию Чехии также можно проехать транзитом на своем авто. Прага, по информации дипломатов, позволяет транзит для граждан и резидентов соседних стран при условии подписания обязательства о транзитном пересечении границы.

Проблема однако в том, что Чехия не граничит с Украиной. И далее надо ехать через Венгрию или Словакию, которые свои границы уже закрыли.

Украина также просит Польшу открыть пеший пункт пропуска Шегини-Медика, где застряли украинцы, не имея возможности попасть в Украину.