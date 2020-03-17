С началом карантина в Киеве столичные судебные и правоохранительные учреждения перешли на полузакрытый режим работы.

Прекращен прием граждан руководством и судьями. Все входящие документы - иски, ходатайства, возражения и прочее - принимаются только через ящики для почты у входа в суды. Канцелярии закрыты как на прием почты, так и для ознакомления с делами.

Также закрылись для приема граждан столичные прокуратуры. Почта принимается по такой же системе, как в судах. Исключение сделано лишь для выдачи справок о разрешении на захоронение - и то если родные пришли с медицинским свидетельством о смерти, в котором указана причина пневмония. В этом случае сотрудникам рекомендуется общаться с посетителями в перчатках и масках. Однако подобными защитными комплектами киевских прокуроров, по словам наших источников, не снабдили. Если у кого-то и есть свои маска и перчатки, тогда он будет защищен.

Согласно решению Совета судей, участникам судебных заседаний настоятельно рекомендуют писать ходатайства о переносе слушаний в связи с эпидемией коронавируса. Совет даже разработал образец соответствующего документа.

В судах столицы закрываются на прием граждан и документов общие канцелярии. В суд можно попасть только адвокатам и прокурорам, участвующим в процессах с обвиняемыми, которые находятся под стражей. То есть приоритет отдан только делам с арестантами, требующих решения вопроса о продлении сроков содержания под стражей. Все остальные дела судьи либо снимают с рассмотрения сами из-за карантина, либо помощники судей просят участников писать соответствующие ходатайства.

На входах в суды Киева бойцы судебной охраны без масок никого не пропускают. Судьи проводят неотложные слушания, облачившись в респираторные маски, которые у многих были припасены на случай слушания дел с туберкулезниками и другими заразными обвиняемыми.

Некоторые судьи, например судья Печерского суда Вячеслав Пидпалый, который должен был сегодня рассматривать ходатайство по делу Шеремета о мере пресечения Яне Дугарь, ушел на больничный.

С 16 марта в суда не пускают лиц, которые хотят быть вольными слушателями.

Как рассказал наш источник в МВД, в столичной полиции ожидают возможных проявлений мародерства по отношению к закрытым ТРЦ, клубам и ресторанам. Поэтому с завтрашнего дня всех столичных следователей будут по графику выгонять в пешие патрули вместе с бойцами Нацгвардии. Им предписано охранять закрытые рестораны, кафе и непродовольственные магазины.

Ранее "Страна" писала о принятии Советом судей инструкций о работе судов в условиях жесткого карантина.

Мы также сообщали, что в Киеве суд по делу экс-беркутовцев перенесли из-за карантина.