По состоянию на 20:00 17 марта в Украине лабораторно подтверждено уже 14 случаев COVID-19, из них 2 смертельных. Больше всего зараженных выявили в Черновицкой области. Об этом сообщает Минздрав.

По результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины получено 14 положительных результатов на COVID-19. В Черновицкой области - 10, Житомирской - 1, Киевской области - 1, Киев - 2.

Киев и Киевская область

В Киеве и области на вечер 17 марта три случая. О первых двух случаях в столице сообщили 16 марта, вскоре после того, как Владимир Зеленский анонсировал закрытие метро и транспортную блокаду между областями.

Известно, что это была женщина, которая вернулась с курорта во Франции и студент, который приезжал в гости к заболевшей 71-летней женщины из Радомышля Житомирской области.

17 марта в Киевской области положительный диагноз поставили 44-летнему мужчине, который был заграницей.

Житомирская область

Там пока один случай, но летальный. 1 марта в Украину из Польши вернулась 71-летняя женщина. По дороге она заезжала во Львов. Ей стало плохо 3 марта, а 12 марта ее госпитализировали в тяжелом состоянии. Вентилирование легких не помогло и она умерла.

Черновицкая область

Больше всего случаев в Черновицкой области - шесть. Первый диагноз поставили 2 марта - 49-летнему мужчине, который вернулся из Италии – самолетом добрался до Румынии, а оттуда на своей машине вернулся в Черновцы. Вскоре по прибытию в Украину он почувствовал симптомы, сходные с ОРВИ и 29 февраля обратился к врачу. Позже тесты подтвердили у него коронавирус. Заболевший был помещен в больницу. Он уже выздоровел.

12 марта подтвердили еще один случай. Зараженным оказался 64-летний мужчина, чья супруга недавно вернулась из Италии.

16 марта коронавирус нашли у двух женщин.

17 марта еще шесть случаев - 33-летняя женщина (летальный), лица в возрасте 31, 10, 18 лет и двое детей - год и десять месяцев и шесть месяцев. Все они являются контактными лицами ранее подтвержденного случая.

В Черновцах уже отменили бесплатный проезд, чтобы пенсионеры сидели дома на карантине.

А Владимир Зеленский 16 марта призвал ввести чрезвычайное положение в области.