В Китае вырос уровень разводов в связи с карантином из-за коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

В городе Дачжоу, провинция Сычуань, с 24 февраля 300 пар подали на развод, утверждает сотрудник загса Лу Шицзюнь. Он считает, что вспышка разводов связана с тем, что супруги вынуждены проводить больше времени вместе из-за карантина.

"Молодым людям приходится проводить много времени дома. Они бурно ругаются из-за пустяков и бегут разводиться", - посетовал Лу.

Похожую картину наблюдают сотрудники загсов в городе Сиань, провинция Шэньси. В одно из отделений за день поступило 14 заявок на развод. Это больше, чем сотрудники могут принять согласно лимитам. В городе Фучжоу, провинция Фуцзянь, каждый день около десяти пар подают на развод в местных загсах.

Власти также предполагают, что вспышка разводов может быть связана с тем, что учреждения не работали, и потому не могли принимать заявления раньше.

В Китае несколько городов ввели всеобщий карантин, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции.

На данный момент в мире около 185 тысяч подтвержденных случаев коронавируса. От вызванного им заболевания COVID-19 скончались более 7,3 тысячи человек. 80,2 тысячи пациентов выздоровели.

Напомним, что названы страны, в которые ВОЗ не рекомендует ездить из-за коронавируса.

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