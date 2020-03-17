Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения относительно подозреваемого в организации убийства Екатерины Гандзюк Алексея Левина, которого в понедельник экстрадировали из Болгарии в Украину. Фигурант арестован до 2 апреля.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Службу безопасности Украины.

"Решением Печерского суда Левин взят под стражу до 2 апреля", - сказали в СБУ, добавив, что подозреваемому не предоставили права внести залог.

Напомним, 31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный облил концентрированной серной кислотой Гандзюк возле ее дома. 4 ноября Гандзюк скончалась.

Прошлой весной Генпрокуратура Украины утвердила и направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении пяти лиц, обвиняемых в причинении Гандзюк тяжких телесных повреждений, повлекших смерть. В их число входил Левин, который к тому времени покинул территорию страны.

Левин скрывался в Болгарии, где даже изменил внешность.

В марте суд Болгарии разрешил экстрадицию подозреваемого по делу Гандзюк в Украину.