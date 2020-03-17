В Украине за сегодня официально зафиксированы семь новых случаев заражения коронавирусом.

Таким образом, по состоянию на 20.00 17 марта в Украине лабораторно подтверждены 14 случаев заражения COVID-19, из них 2 летальных. Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья на Facebook.

По результатам исследований референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины получены всего 14 позитивных результатов тестов на COVID-19:

10 - Черновицкая область;

1 - Киевская область;

2 - город Киев;

1 - Житомирская область.

Из обнаруженных сегодня:

Киевская область (1) - 44-летний мужчина, был заграницей.

Черновецкая (6) - 33-летняя женщина (летальный, умерла вчера, но диагноз был подтвержден только сегодня), лица в возрасте 31, 10, 18 лет, двое детей год и десять месяцев и шесть месяцев. Все они являются контактными лицами ранее подтверждённых случаев.

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