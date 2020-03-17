Владимир Путин на встрече с главой ЦИК РФ Эллой Памфиловой сегодня, 17 марта. Фото с сайта Кремля

Сегодня, 17 марта, Владимир Путин выпустил указ о назначении всероссийского голосования по поправкам в Конституцию, который в народе называют референдумом. 

В документе за подписью главы Кремля указывается дата проведения голосования - среда, 22 апряля 2020 года. В России этот день будет общегосударственным выходным.

Вопрос в бюллетене будет звучать так: "Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?" Граждане смогут выбрать - да или нет. 

Полный текст указа Путина мы приводим ниже:

указ Путина по поправкам в Конституцию

Отметим, что поправок в главный закон России великое множество. Среди них:

  • регулярная индексация пенсий,
  • брак - это союза мужчины и женщины, 
  • упоминание Бога в Конституции, 
  • право Конституционного суда решать вопрос об исполнимости в РФ решений международного арбитража, 
  • о недопустимости отчуждения части территории РФ,
  • о государствообразующем статусе русского народа.

Однако главной поправкой в Конституцию РФ называют обнуление президентских сроков для Путина. Это означает, что он, если захочет, сможет вновь баллотироваться.

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Также "Стране" стало известно, что жители "ДНР" и "ЛНР", у которых есть российские паспорта, также смогут принять участии во всероссийском голосовании по поправкам в российскую Конституцию. 

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