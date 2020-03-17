Сегодня, 17 марта, Владимир Путин выпустил указ о назначении всероссийского голосования по поправкам в Конституцию, который в народе называют референдумом.

В документе за подписью главы Кремля указывается дата проведения голосования - среда, 22 апряля 2020 года. В России этот день будет общегосударственным выходным.

Вопрос в бюллетене будет звучать так: "Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?" Граждане смогут выбрать - да или нет.

Полный текст указа Путина мы приводим ниже:

Отметим, что поправок в главный закон России великое множество. Среди них:

регулярная индексация пенсий,

брак - это союза мужчины и женщины,

упоминание Бога в Конституции,

право Конституционного суда решать вопрос об исполнимости в РФ решений международного арбитража,

о недопустимости отчуждения части территории РФ,

о государствообразующем статусе русского народа.

Однако главной поправкой в Конституцию РФ называют обнуление президентских сроков для Путина. Это означает, что он, если захочет, сможет вновь баллотироваться.

Как Госдума подарила Владимиру Путину еще 16 лет президентства и что это значит для Украины читайте в нашем материале.

Также "Стране" стало известно, что жители "ДНР" и "ЛНР", у которых есть российские паспорта, также смогут принять участии во всероссийском голосовании по поправкам в российскую Конституцию.