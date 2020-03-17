Власти Саудовской Аравии приняли решение временно остановить пятничные и другие молитвы в мечетях по всему королевству. На такой шаг они пошли, чтобы сдержать распространение коронавируса.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на телеканал "Аль-Арабийя".

Моления будут разрешены только в мечети Аль-Харам в Мекке и мечети Аль-Масджид ан-Набави в Медине.

"Все знают, что эта пандемия коронавируса требует предпринять все меры предосторожности, в том числе не позволять каких-либо форм массовых собраний, без исключений", - прокомментировал ситуацию генеральный секретарь Всемирной исламской лиги Мухаммед аль-Исса.

По данным "Аль-Арабийи", решение приостановить массовые моления было принято после обсуждений чиновников Минздрава королевства и членов старшего Совета улемов - верховной религиозной организации страны, которая дает советы королю в вопросах веры.

К 17 марта в Саудовской Аравии выявлены 133 случая коронавируса.

Ранее "Страна" цитировала заявление Филарета о том, что причастие не может распространять инфекцию.

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