Верховная Рада, вопреки настоянию президента Владимира Зеленского, не вернулась к пленарному рассмотрению поправок к законопроекту о рынке земли, а осталась, как и было оговорено, в режиме работы в парламентских комитетах и фракциях.

По одной из версий, обсуждаемых в кулуарах, от плана додавить земельный вопрос отказались, потому что Международный валютный фонд (МВФ) не подтвердил кредит Украине.

По другой — Зеленский не смог подчинить своей воле парламент вообще и свою собственную фракцию в частности. Депутаты не пошли ему навстречу по нескольким причинам, но в том числе — связанной с опять-таки МВФ.

Подробности — в материале "Страны".

Вопреки плану президента

В последнем обращении к народу президент Зеленский, в частности, заявил, что "в ситуации пандемии и угрозы глобального финансового кризиса" Верховная Рада должна принимать законы, заниматься реформами — прежде всего, налоговой земельной, трудовой и назначать министров экономики и энергетики, генерального прокурора.

"Быстрые реформы — это скорая помощь для экономики. Без них — экономическая кома", - подчеркнул глава государства.

Далее, вечером в понедельник Зеленский собрал фракцию у себя в Офисе президента и в жесткой форме потребовал, чтобы депутаты вернулись к пленарным заседаниям и приняли закон о земле.

Речь также шла о том, что это необходимо для получения кредита МВФ (подробнее об этом читайте здесь).

После такого "напутствия" президента депутаты вроде как согласились с тем, что нужно работать пленарно.

А спикер Разумков даже созвал на 23-00 совещание с главами фракцией.

Параллельно пошли слухи, что закон о продажи земли примут чуть ли не во вторник.

Однако уже с утра источники "Страны" во фракции "Слуга народа" передали нам сообщение от Арахамии, которое поступило в депутский чат. Глава фракции сообщал, что голосование за закон о земле переносится, а сама Рада не будет собираться на пленарные заседания, а уйдет, как и планировалось, на карантин до 3 апреля.

И действительно, во вторник состоялись два внеочередных заседания, на котором депутаты одобрили законы, необходимые стране, как утверждается, для кризиса с коронавирусом, и проголосовали за кандидатуры министра экономики и генпрокурора. И это все. К пленарной работе, подразумевающей возвращение к поправкам о рынке земли, Рада так и не приступила, а вернулась на фактический карантин (а по плану к работе в комитетах, комиссиях и фракциях) — режим, оговоренный еще до выступления Зеленского.

Все это для президента выглядело не очень хорошо. Так как получается, что пошли прахом все его усилия.

Что же произошло? Почему депутаты не послушались Зеленского?

Бунт спикера

Формально, решающим стало заседание глав фракций,в кабинете спикера Дмитрия Разумкова, что состоялось поздно вечером в понедельник.

Как говорит народный депутат Николай Скорик ("Оппозиционная платформа — За жизнь"), другим фракциям удалось переубедить монобольшинство СН не возобновлять сессионную работу. А это откладывает голосование за закон о земле минимум до середины апреля, когда по плану третьей сессии должны возобновиться пленарные заседания. Если расписание не пересмотрят, конечно.

В этой связи любопытен момент, заметный по трансляции.

Президент, представивший Раде кандидата на пост генпрокурора Ирину Венедиктову, покинул сессионный зал, так и не попрощавшись с Разумковым.

Как написал на своей странице в Фейсбуке народный депутат восьмого созыва Олега Куприенко, спикер не пошел провожать Зеленского, когда тот покинул заседание Рады, не передал право ведения заседания заместителям.

Его коллега по Раде восьмого созыва Ольга Червакова соглашается: "Всегда, когда уходил президент, спикер шел его провожать и чаще всего объявляли перерыв на 20 минут", - добавила она в комментариях к посту.

"Зеленский не смог переубедить Разумкова отказаться от договоренностей с лидерами фракций идти на карантин — и таким образом подорвать свой имидж. Возможно, спикер не хочет быть крайним в вопросе принятия непопулярной земельной реформы. И, наверное, он хочет сохранить управляемость парламентом переговорным методом. А это останется, только если он будет придерживаться соглашений с другими фракциями, а не нарушать их по воле Офиса президента", - считает политолог Руслан Бортник.

МВФ не дает

В тоже время, при наличии у "Слуги народа" монобольшинства, президент смог бы настоять на пленарном заседании вне зависимости от воли других фракций и даже спикера Разумкова. Если б на то было желание.

Но, видимо, что-то поменялось у самого Зеленского.

В парламентских кулуарах сразу появилась версия, что планы изменились под влиянием ситуации в переговорах с МВФ.

Официально в "Слуге народа" говорят, что напрямую отказ возвращаться к поправкам не связан с МВФ. "Понятно, что работа над земельным законом и, тем более, его принятие, стали бы сигналом для фонда и инвесторов, что здесь проходят реформы и можно оказывать поддержку. Но это не прямая причинно-следственная связь", - говорит "Стране" народный депутат Александр Качура.

В тоже время, неофициально несколько депутатов и источники в правительстве подтвердили "Стране", что речь идет о неопределенности в отношениях с МВФ.

"Окончательных четких договоренностей о выделении транша нет, поэтому решили не торопить события, голосуя за крайне конфликтный для общества закон, который принимается, в основном, ради кредита", - говорит источник издания во фракции "Слуга народа".

Высокопоставленный источник в Кабмин в тоже время несколько уточнил эту информацию: "договоренностей с Фондом действительно нет, но тут пролема не в законе о земле. Закон о земле для МВФ уже не приниципиален. Принципиален закон о невозможности вернуть "Приватбанк" прежним владельцам. То есть Коломойскому. И вот как раз с этим законом и есть проблемы. Во-первых, потому что значительная часть депутатов, которые ориентируются на олигарха, не будут голосовать. Во-вторых, насолько я понимаю, на Банковой просто бояться ссориться с Коломойским на фоне проблем с экономическим кризисом и пандемией. Поэтому Зеленскому и объяснили, что принимать закон о земле, не принимая "антиколомойский" закон бессмысленно. Кредита все равно не дадут. И по итогу вопрос был снят", - говорит источник в Кабмине.

Ситуацию с кредитом МВФ он вообще считает полностью неопределенной.

"Из-за тотального коллапса в мировой экономике нет никакой определенности с кредитной программой МВФ. Фонд уже анонсировал, что будет выделять деньги странам, которые пострадали от экономических последствий. Но совершенно непонятно по каким критериям это будет делаться. Кто может претендовать? Что для этого нужно сделать? Какие суммы выделяться будут? Нет ничего конкретного. Поэтому разумно взять паузу и понять какова будет политика Фонда", - сказал собеседник "Страны" в правительстве.

Смена концепции

Отметим, что неопределенность с траншем Фонда накладывается и на тотальный развал внутри Запада.

Фактическая ликвидация безвиза с ЕС, закрытые границы внутри Европы, отсутствие помощи европейских стран друг другу, политика отгораживания от всего мира США - все это сильно подрывает глобальное влияние Запада и его институтов на другие страны.

"Закрытие Шенгенской зоны снижает мотивированность украинского правительства выполнять Соглашение об Ассоциации и необходимость сохранения европейских офисов при правительстве, европейского влияния на украинские государственные компании, на правоохранительный сектор. Все эти факторы могут привести к общему снижения влияния Европы в Украине и постепенному отказу украинской власти от этого влияния. Потому что когда нет Шенгена и фактически нет безвиза - нет мотивации настолько глубоко подчиняться европейской политической воле", - говорит Руслан Бортник.

В таких условиях, а также при полной неопределенности с деньгами МВФ, перед правительством встает вопрос о поиске альтернативных путей выживания Украины в условиях глобальных потрясений.

Подробнее об этом смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно.Понятно".