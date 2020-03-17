Крупный бизнес Украины после диалога с президентом Владимиром Зеленским пообещал вложить средства в борьбу с коронавирусом. Однако куда большие средства он получит от государства за счет недоплаты в местные бюджеты налога на землю, льготы по которому принятом сегодня "антивирусном" законе.

Об заявил на видео, размещенном в Facebook, мэр города Каменское Днепропетровской области Андрей Белоусов.

В своем обращении к руководству страны по поводу принятия Верховной Радой закона №3220 в части отмены уплаты налога на землю Белоусов отмечает, что налог на землю – это тот налог, который в 100% размере зачисляется в местный бюджет.



"Я понимаю, когда освобождается от уплаты налогов мелкий и средний бизнес, который вынужден сейчас закрывать свои бары, рестораны, спорткомплексы, развлекательные заведения, которые в момент карантина не будут работать. Но я не понимаю, почему освобождаются от уплаты налога на землю крупные промышленные предприятия, которые сейчас, слава Богу, продолжают работать, продолжают реализовывать свою продукцию. И только по городу Каменское за эти два месяца каникул мы не дополучим в бюджет 100 миллионов гривен", - сказал мэр.



Он отметил, что оставшиеся средства в городском бюджете не дадут в полном объеме выплачивать зарплату бюджетникам. Помимо этого, отсутствие денег в бюджете не даст возможность городской власти вкладывать деньги в борьбу с коронавирусом.



"Я понимаю, что был диалог с крупным бизнесом и они пообещали вложить средства в специальный фонд борьбы с коронавирусом, но с другой стороны, я так понимаю, что эти же средства будут браться фактически из местных бюджетов за счет недоплаты налога на землю работающих промышленных предприятий", - сказал Андрей Белоусов.



В связи с этим мэр Каменского попросил нардепов внести изменения в принятый закон и те предприятия, которые продолжают работать, не освобождать от уплаты налога на землю.

Видео: facebook.com

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