17 марта, в 20:00, метро Харькова перестало работать.

Остановив метрополитен, местные власти таким образом выполнили поручение президента и решение Кабинета министров. Оно направлено на предотвращение распространение коронавируса.

Метро Харькова не будет перевозить пассажиров минимум до 3 апреля.

Изначально мэр Харькова Геннадий Кернес сообщил, что не хочет закрывать метрополитен. Он высказал мнение, что решение необоснованное для города, где не зафиксирован ни один случай заболевания коронавирусом. "Люди должны как-то ездить на работу и передвигаться", - сказал Кернес.

В тот же день, 16 марта, президент Владимир Зеленский отреагировал на слова Кернеса. Глава государства сказал, что заболевшие и летальные случаи будут полной ответственностью мэра. "Но если он будет нарушать закон, а он уже начинает нарушать, это будет уголовная ответственность для него", - подытожил Зеленский.

Ранее Геннадий Кернес уже отказывался вводить карантин в харьковских школах, однако, хоть в последних рядах, все же вынужден подчиниться решению центральной власти.