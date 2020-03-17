В Черновцах приостановлено предоставление льгот на бесплатный проезд в общественном транспорте. Это сделано для "стабилизации эпидемической ситуации" в городе.

Как сообщает сайт Черновицкого горсовета, соответствующее решение 17 марта на сессии поддержали 26 депутатов городского совета.

"Это вынужденная ограничительная мера, которая побудит людей пожилого возраста, входящих в группу риска и наиболее уязвимых к коронавирусу, меньше передвигаться по городу, оставаться дома. Льготный проезд в троллейбусах и маршрутках будет восстановлен после стабилизации эпидемической ситуации. Кроме того, будут изысканы другие пути, как материально поддержать пенсионеров, особенно одиноких, с низкими пенсиями в сегодняшних непростых обстоятельствах", - сказал городской голова Алексей Каспрук.

Ранее распоряжением городского головы в Черновцах был создан волонтерский штаб, который будет привлекать общественных активистов, социальных работников и неравнодушных черновчан для доставки на дом одиноким пожилым людям продуктов, лекарств и средств гигиены.

Напомнив. в Черновцах живет первый украинец, у которого нашли коронавирус. Он уже выздоровел.

Черновицкая область стала первым регионом Украины, где ввели режим чрезвычайного положения из-за вируса.