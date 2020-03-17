Во вторник, 17 марта, курс гривни на межбанковском валютном рынке снизился до 27,08 грн/$1 с 26,70 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Котировки гривни к окончанию торгов составили 27,01-27,15 грн/$1. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на дилеров коммерческих банков, которые отметили, что НБУ выходил на рынок с интервенциями в поддержку гривни объемом свыше $150 млн.

По их данным, котировки гривни к окончанию торгов составили 27,01-27,15 грн/$1. Дилеры отметили, что НБУ выходил на рынок с интервенциями в поддержку гривни объемом свыше $150 млн.

На наличном рынке курс гривни во вторник несколько снизился – до 27,23-28,58 грн/$1 (купля-продажа) с 26,58-27,48 грн/$1 в понедельник вечером.

На "сером" рынке курс гривни утром 17 марта преодолел 28 грн/$1, но к вечеру нацвалюта немного укрепилась - до 27,85-28,41 (купля и продажа), тогда как днем ранее курс составлял 27,26-27,47 грн/$1.

Банки продолжили снижение курса при онлайн-обмене и по-прежнему сохраняют очень большие спрэды. Например, monobank - до 27,71-28,97 грн/$1 (с 26,91-27,69 грн/$1 в понедельник вечером), ПриватБанк - до 27,7-29,2 грн/$1 (с 26,9-27,75 грн/$1), Ощадбанк - до 27,5-28,8 грн/$1 (с 26,5-27,5 грн/$1), Райффайзен банк Аваль - до 27,1-28,1 грн/$1 (с 26,5-27,5 грн/$1).

Нацбанк Украины также снизил официальный курс нацвалюты на 18 марта до 27,0566 грн/$1 с 26,5249 грн/$1 на 17 марта.

По данным центробанка, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 17 марта упал до 27,03 грн/$1 с 26,43 грн/$1 днем ранее.

Также Нацбанк установил официальные курсы гривни по отношению к основным иностранным валютам на 18 марта 2020 года.

BYN 1 белорусский рубль - 11.3597

EUR 1 ЕВРО - 29.7271

JPY 10 японских йен - 2.5291

PLN 1 польский злотый - 6.6655

CAD 1 канадский доллар - 19.1639

ILS 1 новый израильский шекель - 7.0069

RUB 10 российских рублей - 3.6067

HUF 100 венгерских форинтов - 8.5728

GBP 1 фунт стерлингов - 32.6979

CZK 1 чешская крона - 1.1043

CHF 1 швейцарский франк - 28.14

CNY 1 китайский юань женьминьби - 3.8542

Данные НБУ: Объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 13 марта составил 670.1 млн в долларовом эквиваленте в том числе $591.9 млн.

Ранее "Страна" писала о том, что Приватбанк взвинтил курс доллара до 29,33 грн/$.

Также мы сообщали, что в Нацбанке заявили о прибытии в Украину самолета с долларами.